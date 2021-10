Grünes Licht für Postenpoker

Chris Emil Janßen/imago images Drängen an den Kabinettstisch: Grünen-Spitzenpersonal beim kleinen Parteitag in Berlin

Bündnis 90/Die Grünen haben für Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP gestimmt. Bei einem kleinen Parteitag votierten die Delegierten am Sonntag in Berlin mit großer Mehrheit für die Aufnahme der Gespräche zur Bildung einer gemeinsamen Regierung. Von nach Parteiangaben 70 stimmberechtigten Delegierten stimmten zwei mit Nein, es gab eine Enthaltung. Damit steht nur noch die Zustimmung der FDP-Führung am Montag aus. Bereits am Freitag hatte der SPD-Vorstand einstimmig für Koalitionsverhandlungen votiert.

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hatte zuvor den Verzicht seiner Partei auf ein Tempolimit und auf Steuererhöhungen für Reiche verteidigt. Vor dem Länderrat der Grünen sagte er Bild am Sonntag: »Die Delegierten wissen, dass es keine Steuersenkungen für Besserverdienende gibt. Da haben sich Grüne durchgesetzt. Auf der anderen Seite gibt es keine stärkere Belastung der Topverdiener. Da hat sich die FDP durchgesetzt.« Das sei »ein ordentlicher Kompromiss«, so Trittin.

Vor der Entscheidung der FDP-Gremien am Montag über Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen warb auch Parteichef Christian Lindner für ein »Ampel«-Bündnis. »Im Sondierungspapier sind viele Anliegen der FDP enthalten«, sagte Lindner gegenüber Bild am Sonntag. FDP-Generalsekretär Volker Wissing versuchte derweil die Debatte darüber, wer der nächste Finanzminister werden soll, einzufangen. »Ressortfragen stellen sich für uns derzeit überhaupt nicht«, behauptete er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). Zuvor hatten sowohl der FDP-Vize Wolfgang Kubicki als auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, erklärt, dass sie Parteichef Lindner für den besten Kandidaten für das Amt des Bundesfinanzministers halten.

Der SPD-Kovorsitzende Norbert Walter-Borjans verteidigte unterdessen die Zugeständnisse gegenüber der FDP wie die Absage von Steuererhöhungen für Reiche. Dass der Weg in die »Ampel« für die FDP der längste sei, hätten »alle am Verhandlungstisch anerkannt«. Zuversichtlich zeigte sich der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, dass die neue Regierung trotz Einhaltung der Schuldenbremse die notwendigen Milliarden für Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz aufbringen werde. (dpa/AFP/jW)