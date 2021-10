Tausende protestieren gegen Räumung

Florian Boillot Demonstration am Freitag abend in Berlin-Kreuzberg

Aus Protest gegen die Räumung des »Köpi«-Wagenplatzes sind am Freitag abend Tausende Menschen in Berlin auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach von einer Zahl im oberen vierstelligen Bereich. Unterstützer hatten zu einem »Tag X« aufgerufen und erklärt, nicht »kampflos« aufgeben zu wollen. 17 Personen wurden Behördenangaben zufolge festgenommen. Protest gab es unter anderem auch in Hamburg, wo etwa 500 Menschen demonstrierten.

Zuvor hatte die Polizei mit schwerem Gerät Barrikaden um den »Köpi«-Platz geräumt und die rund 40 Bewohner abgeführt. Etwa 3.500 Beamte waren insgesamt im Einsatz, 76 Menschen wurden festgenommen. Bewohner und Unterstützer hatten sich hinter einem hohen selbstgebauten Zaun und weiteren Barrikaden verschanzt. Die Beamten durchbrachen diese mit Kettensägen, Trennschleifern und Räumpanzern, bevor sie auf den Platz vordrangen. Dort zogen sich einige Menschen auf Bäume zurück, was die Räumung ebenfalls verzögerte. Am Freitag abend rückten die Beamten mit Wasserwerfern an, um zu verhindern, dass das Areal wieder betreten wird.

Im Juni hatte der Grundstückseigentümer mit Hinweis auf eine Baugenehmigung erfolgreich auf Räumung geklagt. Einen Eilantrag der Bewohner zum Stopp der Zwangsvollstreckung wies das Berliner Kammergericht am Mittwoch ab. Das seit 1990 existierende Camp an der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte gilt als eines der letzten Projekte der linken Szene in der Hauptstadt.

Die Auseinandersetzungen bei der abendlichen Demo kommentierte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit den Worten, dies sei »keine politische Haltung, sondern blinde Zerstörungswut«. Ähnlich äußerte sich am Sonnabend die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), die die »rechtmäßige Räumung« rechtfertigte. Es sei wichtig, Polizei und Einsatzkräften den Rücken zu stärken. Deshalb sehe das Sondierungspapier für eine neue Landesregierung aus SPD, Grünen und Die Linke ein klares Bekenntnis zum Ausbau des Personals vor, »zur Unterstützung derer, die dafür sorgen, dass der Rechtsstaat durchgesetzt wird«. (dpa/jW)