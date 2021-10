Kuwait: Zulassung von Soldatinnen

Kuwait-Stadt. Die Armee in Kuwait will künftig auch Soldatinnen zulassen. Dies erklärte Verteidigungsminister Hamad Dschaber Al-Ali Al-Sabah am Dienstag auf Twitter. Bislang durften sie nur zivile Aufgaben beim Militär übernehmen, jetzt ist auch eine Offizierslaufbahn möglich. Kuwait hatte 1962 als erster arabischer Golfstaat ein parlamentarisches System eingeführt. Frauen verfügen seit 2005 über das aktive und ­passive Wahlrecht. (AFP/jW)