Kolumbien: Frauen an Kette in Musikvideo

Bogotá. Ein Song des kolumbianischen Reggaeton-Sängers J Balvin hat in Kolumbien große Empörung bis in Regierungskreise ausgelöst. Der Text von »Perra« (Hündin) sei »sexistisch, machistisch und rassistisch«, hieß es in einer Mitteilung der Vizepräsidentin und Außenministerin Marta Lucía Ramírez, aus der El Tiempo am Dienstag zitierte. Im Video zu dem Song sind zudem Frauen mit Ketten um den Hals zu sehen, die wie Hunde an der Leine geführt werden. Ramírez kritisierte, die vermittelte Botschaft wirke sich auch in der Realität aus: So habe in Medellín ein Mann auf der Straße eine Frau in Unterwäsche wie ein Tier an der Leine geführt. (dpa/jW)