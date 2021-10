Frankreich: Fragwürdige Hilfe nach Gewalt

Paris. Frauen in Frankreich soll nach sexualisierter Gewalt für eine Anzeige künftig der Gang auf die Polizeiwache erspart bleiben. Auf Wunsch sollen Beamte die Betroffenen ab Jahresende versuchsweise auch in einem privaten Umfeld für das Aufnehmen der Anzeige aufsuchen können, kündigte Innenminister Gérald Darmanin am Mittwoch in Paris an. Der Schritt folgt auf eine Welle des Protestes von Frauen über eine sexistische Behandlung auf Polizeistationen quer durch Frankreich. Auslöser waren Vorwürfe gegen eine Wache in Montpellier. Eine Frauenrechtlerin startete danach den Aufruf unter dem Hashtag »doublepeine« (doppelte Strafe), woraufhin Hunderte Frauen über demütigende Fragen und anzügliche Bemerkungen beim Erstatten einer Anzeige berichteten. Ob dieses Verhalten durch den Privatbesuch eines Beamten unterbunden wird, ist fraglich. (dpa/jW)