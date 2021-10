Norwegen: Angriff mutmaßlich »Terrorakt«

Oslo. Den von einem Bogenschützen verübten Anschlag in Norwegen stufen die Ermittler aufgrund vorläufiger Erkenntnisse als mutmaßlichen »Terrorakt« ein. Der Angriff in Kongsberg habe in diesem »Stadium« der Ermittlungen »den Anschein eines Terrorakts«, teilte der norwegische Geheimdienst PST am Donnerstag mit. Der festgenommene Tatverdächtige, ein 37jähriger Däne, hatte am Mittwoch abend fünf Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Er war der Polizei als potentiell radikalisierter Muslim bekannt. Bei dem 37jährigen handele es sich um einen »Konvertiten zum Islam«, sagte der Polizeibeamte Ole Bredrup Sæverud bei einer Pressekonferenz. Der Angreifer hatte mit Pfeil und Bogen um sich geschossen und vier Frauen und einen Mann getötet. Die beiden Verletzten befanden sich nach Angaben der Behörden nicht in einem lebensgefährlichen Zustand. (AFP/jW)