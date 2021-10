Haiti: »Rückführung« von 10.000 Flüchtlingen

Port-au-Prince. Mehr als 10.000 haitianische Geflüchtete sind in weniger als einem Monat in ihre Heimat zurückgeschickt worden. Allein aus den USA wurden 7.621 Menschen seit dem 19. September zurück in den Karibikstaat geflogen, wie die UN-Organisation für Migration (IOM) am Montag (Ortszeit) mitteilte. Zudem wurden unter anderem aus Kuba 1.194 Haitianer und von den Bahamas 797 zurückgeschickt. 19 Prozent aller Zurückgeschickten seien Kinder. (dpa/jW)