China: 201 Millionen Euro für Artenvielfalt

Beijing. China hat einen Beitrag von 1,5 Milliarden Yuan (201 Millionen Euro) zu einem neuen Fonds für den Erhalt der Artenvielfalt in sogenannten Entwicklungsländern angekündigt. »China wird bei der Einrichtung des Kunming-Fonds für biologische Vielfalt die Führung übernehmen«, sagte Präsident Xi Jinping am Dienstag in einer Rede zur UN-Konferenz für biologische Vielfalt. Er rief alle Teilnehmer auf, ebenfalls einen Beitrag zu dem Fonds zu leisten. Einem UN-Bericht vom Mai zufolge müssen die weltweiten Ausgaben für den Schutz und die Wiederherstellung der Natur in diesem Jahrzehnt verdreifacht werden, um ein massenhaftes Artensterben zu verhindern. (AFP/jW)