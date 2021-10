Verdi: Fahrermangel in BRD unwahrscheinlich

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hält Versorgungsengpässe aufgrund von fehlenden Lastwagenfahrern in Deutschland für nicht absehbar. »Ich sehe das für Deutschland nicht«, sagte Stefan Thyroke, Leiter der Fachgruppe Spedition und Logistik, laut dpa-Meldung vom Freitag. Kurzfristig könnte es sogar eine Entlastung geben, weil viele Fahrer aus Großbritannien in die EU kämen. Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) hatte in Deutschland vor ähnlichen Szenarien wie in Großbritannien gewarnt. (dpa/jW)