Irak meldet Festnahme von IS-Vizechef

Bagdad. Irakische Einsatzkräfte haben Ministerpräsident Mustafa Al-Kadhimi zufolge den Vizechef der Dschihadisenmiliz »Islamischer Staat« (IS) festgenommen. Geheimdienstmitarbeiter hätten Sami Dschasim Mohammed Al-Dschaburi bei einem »komplexen Einsatz« im Ausland gefasst, teilte Al-Kadhimi am Montag bei Twitter mit. Wo und wann die Aktion stattfand, sagte der Premier nicht. Al-Dschaburi war Stellvertreter und enger Vertrauter des IS-Chefs Abu Bakr Al-Bagdadi, der im Herbst 2019 in Syrien bei einem Einsatz von US-Spezialkräften getötet wurde. Nach US-Informationen war der jetzt Festgenommene verantwortlich für die Finanzen des IS und dessen Geschäfte mit Öl, Gas, anderen Bodenschätzen und Altertümern. (dpa/jW)