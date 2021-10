Ecuador: Untersuchung gegen Präsidenten

Quito. Die ecuadorianische Nationalversammlung hat nach den Enthüllungen in den »Pandora Papers« für eine parlamentarische Untersuchung gegen den rechten Präsidenten Guillermo Lasso gestimmt. Dabei solle geprüft werden, ob Lasso durch den Besitz von Vermögenswerten in Steueroasen gegen ecuadorianisches Gesetz verstieß, teilte das Parlament am Sonntag (Ortszeit) mit. (AFP/jW)