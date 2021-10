Ärmelkanal: Knapp 350 Geflüchtete gerettet

Calais. Im Ärmelkanal bei Calais sind am Wochenende 348 Asylsuchende aus Seenot gerettet worden, die mit kleinen Booten über die Meerenge nach Großbritannien gelangen wollten. An den mehr als 20 Hilfseinsätzen waren französische Rettungsschiffe sowie zwei Militärhubschrauber aus Frankreich und Belgien beteiligt, wie die maritime Präfektur am Montag mitteilte. In diesem Jahr wurden allein bis Ende August knapp 16.000 Geflüchtete im Ärmelkanal gerettet, einer ähnlich großen Zahl gelang die Überfahrt. Angesichts dessen rief die Bürgermeisterin von Calais, Natacha Bouchart, Präsident Emmanuel Macron zu einer härteren Gangart gegenüber Großbritannien auf. Der britische Staatsminister für Sicherheit, Damian Hinds, sagte unterdessen die noch ausstehende Zahlung der vereinbarten rund 62,7 Millionen Euro an Frankreich zu, die das Land dafür bekommt, die Asylsuchenden am Ärmelkanal zurückzuhalten. (dpa/jW)