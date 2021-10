Keine Keolis-Bahnen mehr in NRW

Düsseldorf. Die SNCF-Tochter Keolis zieht sich bis Jahresende aus dem Regionalbahnverkehr in Deutschland zurück. Der Grund seien Millionenverluste und zu hohe Auflagen, teilte Keolis am Montag in Paris mit. Die unter dem Namen Eurobahn in Nordrhein-Westfalen verkehrenden Keolis-Züge sollen bis zum Ende der jeweiligen Verträge weiterfahren. Ein neuer Aktionär solle bis Jahresende das Kapital und die Linien der Eurobahn übernehmen. (dpa/jW)