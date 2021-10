Großbetriebe wollen Homeoffice ausbauen

Nürnberg. Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland will die Möglichkeiten für mobiles Arbeiten längerfristig ausbauen. Zwei Drittel der Betriebe wollen es wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückfahren, jeder zehnte Betrieb sogar unter das Vorkrisenlevel. Das teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Montag mit. »Der Anteil der Betriebe, die die Homeoffice-Option ausbauen wollen, ist bei den Großbetrieben« mit mehr als 250 Angestellten sehr viel höher, sagte IAB-Forscher Christian Kagerl. Ihr Anteil habe bei etwa 65 Prozent, bei Betrieben mit 50 bis 249 Beschäftigten bei gut 30 Prozent und bei Betrieben mit weniger als 50 Angestellten bei knapp 20 Prozent gelegen.(dpa/jW)