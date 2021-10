Berlin: Wahlergebnis festgestellt

Berlin. Der Landeswahlausschuss von Berlin hat am Montag das Ergebnis der Zweitstimmen der Bundestagswahl in der Hauptstadt festgestellt. Demnach hätten sich gegenüber dem in der Wahlnacht ermittelten vorläufigen Ergebnis nur geringfügige Änderungen ergeben, teilte die Landeswahlleitung mit. Demnach erreichte die Berliner SPD bei der Bundestagswahl 23,4 Prozent der Zweitstimmen, dicht gefolgt von Bündnis 90/Die Grünen (22,4 Prozent). Drittstärkste Kraft wurde die CDU (15,9 Prozent) vor Die Linke (11,4 Prozent), der FDP (9,1 Prozent) und der AfD (8,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung betrug 75,2 Prozent. Am Wahltag war es in Berlin in mehreren Wahllokalen zu zahlreichen Pannen gekommen. (dpa/jW)