AfD-Chef Meuthen verzichtet auf erneute Kandidatur

Berlin. Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen tritt nicht erneut als Parteivorsitzender an. Er werde auf dem Parteitag im Dezember in Wiesbaden nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren, teilte Meuthen in einem am Montag bekanntgewordenen Rundbrief an die AfD-Mitglieder mit. Der 60jährige hatte das Amt im Juli 2015 übernommen, zunächst als Kovorsitzender an der Seite von Frauke Petry. Seit Ende 2019 bildete er mit Tino Chrupalla die AfD-Doppelspitze. Genaue Gründe für seinen Schritt nannte Meuthen in dem Schreiben an die Mitglieder nicht. (AFP/jW)