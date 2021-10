CDU kündigt Neuwahl des Vorstandes an

Berlin. Nach der Niederlage der Union bei der Bundestagswahl haben die höchsten Parteigremien der CDU entschieden, den kompletten Bundesvorstand auf einem Sonderparteitag neu zu wählen. Dies sei einstimmig beschlossen worden, hatte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach den Beratungen der Gremien in Berlin erklärt. Demnach soll ein für den 30. Oktober geplantes Treffen der Kreisvorsitzenden dazu dienen, die Stimmung bei den Mitgliedern zu erfahren. Präsidium und Bundesvorstand sollen laut Ziemiak daraufhin entscheiden, wie die CDU-Basis in eine personelle und inhaltliche Neuaufstellung der Partei eingebunden werden kann. Zuletzt hatten mehrere Spitzenpolitiker eine Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitz gefordert. Bisher ist unklar, ob der Sonderparteitag noch im Dezember oder erst im kommenden Jahr stattfindet. (dpa/jW)