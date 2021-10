Römische Glasscherben

Archäologen des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (RGZM) in Mainz haben ein kostbares Fundstück aus einem Grab in Burgund restauriert. In fünf Monaten Arbeit hat die Spezialistin des Leibniz-Forschungsinstituts für Archäologie, Katja Broschat, zahllose Scherben des Funds zusammengefügt und so das Glasgefäß aus spätrömischer Zeit neu erstehen lassen. (dpa/jW)