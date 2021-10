Tod am Bolschoi

Nach dem Tod eines Künstlers während einer Vorstellung am weltberühmten Bolschoi in Moskau hatte das Theater eine für Sonntag abend geplante weitere Aufführung des Stücks abgesagt. Die Vorstellung der russischen Volksoper »Sadko« falle aus, die Tickets könnten an den Kassen zurückgegeben werden, teilte die Sprecherin des Theaters, Katerina Nowikowa, der Deutschen Presseagentur in Moskau mit. Am Samstag abend war bei der »Sadko«-Vorstellung der 37 Jahre alte Darsteller von einem Teil der Bühnendekoration erdrückt worden. Er sei beim Wechsel des Bühnenbilds tödlich verunglückt, sagte Nowikoa. Sie sprach von einem »tragischen Ereignis«, dessen Umstände aufgeklärt werden müssen. Ermittler waren im Theater im Einsatz, um den genauen Hergang des Unfalls zu untersuchen. (dpa/jW)