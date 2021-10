Zwei Abwesende

Mit dem Deutschen Hans Haacke und der in Berlin lebenden US-Amerikanerin ­Adrian Piper sind am Samstag zwei Konzeptkünstler mit dem Kaiserring der Stadt Goslar ausgezeichnet worden. Allerdings waren der 85 Jahre alte Haacke und die 73 Jahre alte Piper nicht beim Festakt in der Kaiserpfalz dabei. Der Grund: Haacke lebt in New York, Piper gilt als publikumsscheu. Beide haben den Preis bereits überreicht bekommen. Der undotierte Kaiserring zählt zu den bedeutendsten Preisen für moderne Kunst in Deutschland. Seit 1975 verleiht ihn die Stadt Goslar alljährlich im Oktober. Der Ring besteht aus einem in Gold gefassten Aquamarin, in den das Siegel des Kaisers Heinrich IV. eingraviert ist. (dpa/jW)