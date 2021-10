Guatemala: Geflüchtete aus Container gerettet

Nueva Concepción. In einem Lkw-Anhänger an einem Straßenrand in Guatemala sind 126 Flüchtlinge entdeckt worden. Beamte befreiten die Menschen, wie die Polizeibehörde am Sonnabend mitteilte. Die Menschen seien an der Straße zwischen zwei Kleinstädten im Süden des Landes von Schmugglern im Stich gelassen worden, hieß es. Es handelte sich demnach um 109 Haitianer sowie elf Menschen aus Nepal und neun aus Ghana. (dpa/jW)