»Vater« von Pakistans Atombombe verstorben

Islamabad. Der als »Vater der pakistanischen Atombombe« bekannte Wissenschaftler Abdul Kadir Khan ist Medienberichten zufolge am Sonntag im Alter von 85 Jahren in Islamabad gestorben. Es habe Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19 in einer Klinik gegeben, hieß es. Laut pakistanischem Innenministerium erhält Khan ein Staatsbegräbnis. Premier Imran Khan schrieb auf Twitter: »Er wurde von unserer Nation geliebt, weil er entscheidend dazu beigetragen hat, uns zu einem Atomwaffenstaat zu machen.« Mit Blick auf Indien hieß es weiter, dies habe Pakistan Sicherheit gegen einen »aggressiven, viel größeren nuklearen Nachbarn« gegeben.(dpa/jW)