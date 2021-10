Parlamentswahl im Irak verläuft ruhig

Bagdad. Inmitten einer politischen und wirtschaftlichen Krise ist im Irak am Sonntag ein neues Parlament gewählt worden. Es ist die zweite Abstimmung seit dem militärischen Sieg gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) vor rund vier Jahren. Nach Angaben der Militärführung sollten mehr als 250.000 Einsatzkräfte an zahlreichen Kontrollpunkten Zwischenfälle verhindern. Manche Wahllokale waren mit Stacheldraht gesichert. Bis zum Nachmittag verlief die Wahl weitgehend ruhig. Insgesamt waren rund 25 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Erste Ergebnisse sollen an diesem Montag vorliegen. (dpa/jW)