Merkel bekräftigt Staatsräson in Israel

Jerusalem. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Israel weitere Unterstützung in Sicherheitsfragen zugesagt. »Deutschland ist nicht neutral, wenn es um die Fragen der Sicherheit Israels geht, sondern die Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson«, sagte Merkel am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Regierungschef Naftali Bennett. »Und demnach müssen wir auch handeln, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung in verschiedenen Einzelfragen sind.« Am Nachmittag besuchte Merkel in Begleitung Bennetts die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Ihr dreitägiger Arbeitsbesuch in Israel endet an diesem Montag. (AFP/jW)