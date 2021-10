Anno … 41. Woche

1806, 14. Oktober: In der Schlacht bei Jena und Auerstedt siegt die von Napoleon Bonaparte angeführte französische Armee über Preußen und Sachsen. In der Folge bricht die preußische Monarchie zusammen. Friedrich Wilhelm III. flieht nach Ostpreußen. Kurze Zeit später zieht Napoleon in Berlin ein. Die napoleonische Herrschaft dauerte bis 1813, als die Truppen Napoleons in der sogenannten Völkerschlacht bei Leipzig gegen eine Koalition von Russland, Preußen, Österreich und Schweden unterliegen.

1931, 11./12. Oktober: In Bad Harzburg treffen sich Vertreter der NSDAP, der Deutschnationalen Volkspartei, des »Stahlhelms, Bundes der Frontsoldaten«, des Reichslandbundes und des Alldeutschen Verbandes. Die von dem Medienmogul Alfred Hugenberg initiierte Großveranstaltung soll die Geschlossenheit der »nationalen Opposition« demonstrieren. Die sogenannte Harzburger Front fordert die Bildung einer Rechtsregierung im Reich sowie in Preußen. Aufgrund interner Streitigkeiten zerfällt das Bündnis direkt im Anschluss an das Treffen wieder.

1941, 15. Oktober: Das Netzwerk des Komintern-Spions Richard Sorge, dem es, getarnt als Korrespondent der Frankfurter Zeitung in Japan, gelungen ist, Informationen aus höchsten Regierungskreisen an die Sowjetunion weiterzugeben, wird von der japanischen Geheimpolizei aufgedeckt. Nach der Verhaftung eines seiner wichtigsten Helfer wird Sorge am 18. Oktober selbst festgenommen. Er wird am 7. November 1944 hingerichtet.

1956, 16. Oktober: Bundeskanzler Konrad Adenauer nimmt eine Umbildung seines Kabinetts vor. Unter anderem wird Theodor Blank (CDU) als Verteidigungsminister durch den Aufrüstungshardliner Franz Josef Strauß (CSU) abgelöst. Zusammen mit Adenauer treibt Strauß die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik energisch voran.

1966, 15. Oktober: Im kalifornischen Oakland gründet sich die Black Panther Party, die zu einer der bedeutendsten politischen Kräfte des schwarzen Nationalismus in den USA aufsteigt. Die sozialistisch ausgerichtete Gruppe kämpft bewaffnet und erhält großen Zulauf. Infolge intensiver Repression durch das FBI geht der Einfluss der Black Panthers zu Beginn der 70er Jahre zurück.