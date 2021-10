Vonovia vor Einstieg bei Adler-Group

Frankfurt am Main. Nach dem Angriff des Shortsellers Fraser Perring auf die Adler-Group will offenbar Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia bei dem Immobilienentwickler einsteigen. Adler-Großaktionär Aggregate Holdings teilte am Donnerstag abend mit, Vonovia habe eine Kaufoption auf 13,3 Prozent der Adler-Anteile erworben. Die Laufzeit der Option läge bei 18 Monaten, der Preis bei 14 Euro je Anteilsschein. Hinter Aggregate Holdings steckt der Österreicher Günther Walcher. Der mögliche Einstieg von Vonovia ließ die Aktien der auf das Luxussegment spezialisierten Adler-Group am Freitag in der Spitze um 12,6 Prozent auf 13 Euro steigen. Als Fraser Perring den Konzern am Mittwoch zur »Brutstätte für Betrug, Täuschung und finanzielle Falschdarstellung« erklärt hatte, waren die Papiere um rund 26 Prozent auf zehn Euro gefallen, der größte Tagesverlust in der Geschichte der Firma. Gegenüber jW (Freitagausgabe) hatte Perring auf die Verantwortung der Finanzaufsicht für krumme, weit verzweigte Geschäfte der Adler-Gruppe hingewiesen. (Reuters/jW)