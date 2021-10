Deutsche Industrie: Auch Exporte brechen ein

Berlin. Die deutsche Industrie schrumpft. Nach Aufträgen und Produktion sanken im August auch die Exporte – zum ersten Mal nach 15 Monaten stetigen Wachstums. Sie fielen um 1,2 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Gerechnet worden war mit einem weiteren Anstieg von 0,5 Prozent. »Probleme in globalen Lieferketten, hohe Logistikkosten und ungeklärte Handelsstreitigkeiten verdunkeln den Konjunkturhimmel«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Joachim Lang. Lieferengpässe bei Vorprodukten bremsten die Warenausfuhren, Staus an Häfen und fehlende Containerkapazitäten dämpften zusätzlich. Die Importe wuchsen allerdings im August mit 3,5 Prozent fast doppelt so stark wie angenommen und erholten sich damit vom Einbruch im Vormonat. (Reuters/jW)