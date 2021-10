China kritisiert USA wegen U-Boot-Kollision

Beijing. China hat die USA aufgefordert, Ort und Details der Kollision eines Atom-U-Boots im Südchinesischen Meer offenzulegen. Die »USS Connecticut« war nach Medienberichten im Indopazifik unter Wasser mit einem unbekannten Gegenstand zusammengestoßen. Die US-Pazifik-Flotte versicherte, die »USS Connecticut« sei »in einem sicheren und stabilen Zustand«. Bei dem Zwischenfall habe es an Bord keine lebensbedrohlichen Verletzungen gegeben, teilte sie in einer knappen Erklärung mit. Die Kollision habe sich bereits am Sonnabend in internationalen Gewässern ereignet, hieß es weiter. Beijings Außenamtssprecher Zhao Lijian übte scharfe Kritik an den Einsätzen der US-Marine im Südchinesischen Meer unter dem Banner der freien Schiffahrt. »Das ist die Ursache dieses Zwischenfalls.« Auch müsse geklärt werden, ob es ein nukleares Leck gegeben habe und die Umwelt geschädigt worden sei. Lijian warf den USA ebenfalls vor, den Vorfall zu vertuschen. Er zeige, dass der geplante Verkauf eines Atom-U-Bootes durch die USA an Australien die regionalen Sicherheitsrisiken verstärken dürfte. (dpa/jW)