Brasilien: Sechs Tote nach Sandstürmen

São Paulo. Bei ungewöhnlich heftigen Sandstürmen im Südosten Brasiliens sind in jüngster Zeit mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Betroffenen seien im Bundesstaat São Paulo bei Unfällen in Zusammenhang mit den Stürmen gestorben, berichteten örtliche Medien laut AFP am Freitag. Seit Ende September hüllten Sandstürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern mehrere Städte in den Bundesstaaten São Paulo und Minas Gerais in dichte braune Wolken. Die Intensität in diesem Jahr sei außergewöhnlich, sagte der Meteorologe Estael Sias vom brasilianischen Wetterdienst Metsul gegenüber AFP. Brasilien erlebt derzeit eine der extremsten Dürreperioden seit 91 Jahren. Als Folge davon steigen auch die Stromkosten, da der Wasserstand in vielen Kraftwerken im Westen und Süden des Landes sehr niedrig ist. (AFP/jW)