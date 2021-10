Nigeria: Knapp 200 Entführte befreit

Lagos. In Nigeria sind bei Razzien gegen kriminelle Banden fast 200 entführte Menschen befreit worden. Die 187 Entführungsopfer, darunter Männer, Frauen und Kinder, wurden in dichten Wäldern im Bundesstaat Zamfara gefunden, wie die Polizei am Donnerstag abend erklärte. Die Rettungsaktion war laut Behördenangaben Teil einer wochenlangen Militäroperation in Zamfara und weiteren Bundesstaaten im Nordwesten des Landes. Die Entführungsopfer hätten sich bereits seit Wochen in der Gewalt der Kriminellen befunden. Die nigerianische Armee hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, im Zuge der Operation knapp 300 Bandenmitglieder »neutralisiert« zu haben. Die von den Behörden als »Banditen« bezeichneten Gruppierungen entführen häufig Menschen, um Lösegeld zu erpressen. (AFP/jW)