Friedensnobelpreis geht an zwei Journalisten

Oslo. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland. Beide würden »mutig« für die Meinungsfreiheit in ihren Ländern kämpfen, sagte die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen, am Freitag in Oslo. Die Meinungsfreiheit sei »eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden«. Muratow ist Chefredakteur der prowestlichen Zeitung Nowaja Gaseta. Moskau gratulierte dem Preisträger. »Er ist talentiert, er ist mutig«, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow. Ressa hatte 2012 in den Philippinen mit weiteren Kollegen das Investigativmedium Rappler gegründet. (AFP/jW)