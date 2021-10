Mexiko: Bühne für Abtreibungsgegner

Mexiko-Stadt. In Mexiko hat sich eine schwangere Jugendliche während einer Demonstration von Abtreibungsgegnern einer Ultraschalluntersuchung unterzogen. Bei einer Kundgebung in Mexiko-Stadt untersuchte am Sonntag ein Gynäkologe auf der Bühne die 15jährige Ana. Auf großen Bildschirmen wurden die Bilder von ihrer Gebärmutter übertragen, während die Menge jubelte und betete. Das Oberste Gericht Mexikos hatte Anfang September die Kriminalisierung von Abbrüchen für verfassungswidrig erklärt. Im ganzen Land gingen deshalb am Wochenende Zehntausende Menschen bei hauptsächlich von katholischen Gruppen organisierten Aktionen auf die Straße. (AFP/jW)