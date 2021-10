Irak: IS laut Militärkeine Bedrohung

Bagdad. Die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) ist nach Einschätzung irakischer Einsatzkräfte nicht mehr in der Lage, die Wahl im Irak am kommenden Sonntag zu stören. Das erklä der Sprecher der gemeinsamen Militärführung, Tahsin Al-Chafadschi, der dpa in Bagdad laut Meldung vom Donnerstag. Die Einsatzkräfte könnten bei Terrorangriffen schnell reagieren. »Wir sind in der Lage, Bürger und Wahllokale zu schützen.« Die Iraker sind ausgerufen, am kommenden Sonntag ein neues Parlament zu wählen. (dpa/jW)