Land Berlin: Linke hofft auf »Rot-Grün-Rot«

Berlin. Der Berliner Landesverband von Die Linke hat nach dem zweiten Sondierungsgespräch mit der SPD am Donnerstag deutlich gemacht, dass die Partei auf eine Fortsetzung der »rot-grün-roten« Regierung setzt. Sie hoffe, »dass wir jetzt bald möglichst in eine Dreiersondierung gehen werden«, sagte die Landesvorsitzende Katina Schubert. Nach mehrtägigen Sondierungen stehen am Freitag erste wichtige Entscheidungen an. Die SPD und Bündnis 90/Die Grünen wollen darüber beraten, mit welchen anderen Parteien sie Gespräche führen wollen. (dpa/jW)