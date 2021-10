Detlef Nakath gestorben

Der Historiker Detlef Nakath ist tot. Das teilte der Berliner Karl-Dietz-Verlag am Dienstag mit. 1949 geboren, studierte Nakath in der DDR Geschichtswissenschaften und Völkerrecht. Von 1977 bis 1994 lehrte und forschte er zur deutschen Zeitgeschichte, zuletzt als Hochschuldozent, an der Humboldt-Universität zu Berlin. In den 90er Jahren publizierte er mehrere Bücher zu den Beziehungen zwischen DDR und BRD und war an der Redaktion von Handbüchern zur SED und zu den Parteien und Organisationen der DDR beteiligt. Anschließend engagierte sich Nakath vornehmlich in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und schrieb für Zeitungen wie Neues Deutschland und junge Welt. Erst 2020 veröffentlichte er einen Band zu den Parteiausschlussverfahren gegen ehemalige SED-Politbüromitglieder 1989/1990. (jW)