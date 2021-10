Netzagentur: Bußgeld gegen Stromhändler

Bonn. Wegen Marktmanipulationen hat die Bundesnetzagentur ein Bußgeld gegen zwei Stromhändler verhängt. Energi Danmark soll 200.000 Euro zahlen und das Unternehmen Optimax Energy 175.000 Euro, wie die Regulierungsbehörde am Dienstag in Bonn mitteilte. Die Firmen stellten den Angaben zufolge im Juni 2019 Aufträge zum Stromverkauf an der Energiebörse ein, obwohl der angebotene beziehungsweise verkaufte Strom gar nicht zur Verfügung stand und es auch keine Absicht gab, diesen zu beschaffen. Das wertete die Behörde als irreführendes Signal für das Angebot an Strom. An drei Tagen im Juni 2019 stand das deutsche Stromnetz erheblich unter Druck, weil zeitweise deutlich mehr Strom verbraucht wurde als erwartet. (dpa/jW)