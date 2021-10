WTO: Globaler Handel über Vorpandemieniveau

Genf. Nach dem Einbruch durch die Coronakrise 2020 ist der globale Warentransfer nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) auf neue Höchstmarken geklettert. Er habe im ersten Halbjahr 2021 das Niveau von vor der Pandemie übertroffen, berichtete die WTO am Montag in Genf. Das Handelsvolumen werde im Gesamtjahr 2021 um 10,8 Prozent wachsen. Im März war die WTO von nur plus acht Prozent im Jahresvergleich ausgegangen. 2020 war der weltweite Warenhandel noch um 5,3 Prozent geschrumpft. Der Warentausch mit Dienstleistungen liegt nach WTO-Angaben aber noch weit unter dem Niveau von vor der Pandemie. (dpa/jW)