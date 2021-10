Tarifeinigung am Elbe-Elster-Klinikum

Finsterwalde. Am vergangenen Freitag nachmittag gab es eine Tarifeinigung mit der Elbe-Elster Klinikum GmbH. Wie Verdi am Montag mitteilte, sind 740 nichtärztliche Beschäftigte an den Standorten Finsterwalde, Herzberg und Elsterwerda betroffen. Ein Streitpunkt war der Personenkreis, der ab 1. August 2021 die »Pflegezulage« von 70 Euro monatlich erhalten soll. Die Tarifparteien verständigten sich darauf, dass jetzt auch die Pflegebeschäftigten im OP, in der Anästhesie und in der Notaufnahme die monatliche Pflegezulage erhalten wie die Pflegebeschäftigten auf den bettenführenden Stationen. (jW)