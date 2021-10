Die Tragikomödie »Ich bin dein Mensch« ist der große Gewinner des diesjährigen Deutschen Filmpreises. Der Film der Regisseurin Maria Schrader bekam bei der Gala zur Preisverleihung mit 1.200 Gästen am Freitag abend in Berlin insgesamt viermal eine Lola, unter anderem in Gold als bester Spielfilm. Die zuvor als Favorit gehandelte Erich-Kästner-Neuverfilmung »Fabian oder Der Gang vor die Hunde« erhielt die Auszeichnung in Silber. Der ­Science-Fiction-Thriller »Tides« bekam ebenfalls vier Lolas für bestes Szenenbild, Maskenbild, visuelle Effekte und Filmmusik. »Fabian« war in insgesamt zehn Kategorien nominiert, gewann am Ende aber nur die Preise für beste Kamera und besten Schnitt. Die Tragikomödie »Ich bin dein Mensch«, die sich um das Zusammenleben einer Wissenschaftlerin mit einem Roboter dreht, holte die Preise für das beste Drehbuch und die beste Regie. Hauptdarstellerin Maren Eggert wurde außerdem für die beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet. (dpa/jW)