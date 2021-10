Indien: Mehr Truppen an Grenze zu China

Neu-Delhi. Die indische Armee hat nach eigenen Angaben mehr Streitkräfte an die Grenze zu China geschickt. Der indische Armeechef Manoj Mukund Naravane sagte am Sonnabend, dass die chinesische Truppenpräsenz entlang der 3.500 Kilometer langen Grenze »beträchtlich« zugenommen habe und dies »Anlass zur Sorge« sei. Man habe als Reaktion seine Streitkräfte an der Grenze aufgestockt. Erst vor wenigen Tagen hatte das Außenministerium in Beijing den Vorwurf erhoben, dass indische Soldaten auf chinesisches Gebiet vorgedrungen seien. Neu-Delhi wies die Anschuldigung zurück. Im Juni vergangenen Jahres war es im Galwan-Tal im Himalaja zu Zusammenstößen mit Toten auf beiden Seiten gekommen. (AFP/jW)