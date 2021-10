Garzweiler: 14 Menschen festgenommen

Aachen. Nach der Besetzung von Produktionsanlagen im Braunkohletagebau Garzweiler II in Nordrhein-Westfalen sind 14 Demonstranten in Polizeigewahrsam genommen worden. Sie hätten mit der »Manipulation ihrer Fingerkuppen« die Feststellung ihrer Identität unmöglich gemacht, teilte die Polizei Aachen am Sonnabend mit. Um erkennungsdienstliche Maßnahmen auch noch später durchführen zu können, habe die Polizei ein längerfristiges Gewahrsam beim Amtsgericht beantragt. Die Maßnahme sei für 14 Besetzer richterlich bestätigt beziehungsweise angeordnet worden. Die Aktivisten hatten am Freitag einen Bagger und zwei Absetzer besetzt.(dpa/jW)