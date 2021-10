Grüne Jugend stimmt über »Jamaika« ab

Berlin. Bei ihrem Bundeskongress am kommenden Sonnabend in Erfurt steht bei der Grünen Jugend die Ablehnung einer Koalition mit CDU/CSU und FDP zur Abstimmung. »Es gibt nicht einen Grund für ›Jamaika‹ – aber viele Gründe dagegen. Für uns kommt eine ›Jamaika‹-Koalition nicht in Frage«, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag des Bundesvorstands. Es sei keine Option, »dem Wahlverlierer zur Kanzlerschaft zu verhelfen«. Die Union stehe für eine »zukunftsfeindliche Politik«, stelle die Profite der wenigen über die Interessen der vielen und habe keine Antworten auf die »drängenden Fragen unserer Zeit«. Die Grüne Jugend als Nachwuchsorganisation der Grünen hat bundesweit nach eigenen Angaben etwa 18.000 Mitglieder. (dpa/jW)