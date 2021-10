Bericht: EU-Militäreinsatz in Ukraine geplant

Berlin. Die EU erwägt einem Medienbericht zufolge einen eigenständigen militärischen Ausbildungseinsatz in der Ukraine. Wie die Welt am Sonntag berichtete, hat der Europäische Auswärtige Dienst in einem internen Arbeitspapier einen entsprechenden Einsatz für die Ausbildung von ukrainischen Offizieren in Aussicht gestellt. Das würde »die Sichtbarkeit und das Engagement gegenüber den Ländern der Partnerschaft unterstreichen«, zitiert die Zeitung aus dem Papier. Das würde zudem »ein Ausdruck der Solidarität mit der Ukraine sein, angesichts der fortlaufenden militärischen Aktivitäten der Russischen Föderation an den Grenzen zur Ukraine und in der illegal annektierten Krim«. Kein Wort zu NATO-Manövern an der Grenze zu Russland. Ende Juli hatte Kiew in einem vertraulichen Brief an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell um einen militärischen EU-Ausbildungseinsatz gebeten. (AFP/jW)