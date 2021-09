Bild TV sendet unerlaubt ARD und ZDF

Berlin. ARD und ZDF prüfen rechtliche Schritte gegen die Wahlberichterstattung von Bild TV. Die öffentlich-rechtlichen Sender werfen dem neuen Fernsehkanal des Axel-Springer-Verlags vor, ohne Erlaubnis am Wahlabend Material von ARD und ZDF genutzt zu haben. So habe Bild TV die mit Spannung erwarteten 18-Uhr-Prognosen übernommen und den Anfang der traditionellen »Elefantenrunde« mit den Spitzenkandidaten der Parteien von ARD und ZDF gesendet, sagte ein ARD-Sprecher am Montag. Dies sei ohne Absprache geschehen. »Wir lassen das juristisch prüfen.«

Schlechte Nachrichten gibt es für Springer außerdem auch, was die TV-Quoten des Senders betrifft. Seit dem Start am 22. August fällt die Bilanz der reinen Zahlen schwach aus. Wie T-Online vergangene Woche berichtete, haben im Schnitt 733.000 Zuschauer pro Tag eingeschaltet. Das entspricht einem Marktanteil von 0,1 Prozent. Damit sei Bild TV nur ganz knapp oberhalb der Wahrnehmungsgrenze gelaufen, da eine seriöse Quotenmessung mit etwas weniger Zuschauern gar nicht mehr möglich gewesen wäre. (Reuters/jW)