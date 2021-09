Norwegen: Linkspartei gegen Koalition

Oslo. Ein möglicher Koalitionspartner der Sozialdemokraten in Norwegen hat sich aus den Sondierungsgesprächen über ein künftiges »Mitte-links«-Bündnis zurückgezogen. Die Sozialistische Linkspartei (SV) verließ die Gespräche am Mittwoch. »Mit großer Enttäuschung müssen wir feststellen, dass es aus Sicht der SV keine politische Grundlage für die Bildung einer rot-grünen Regierung gibt«, sagte Parteichef Audun Lysbakken am Tagungsort nördlich von Oslo. (dpa/jW)