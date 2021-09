Sotschi: Treffen von Putin und Erdogan

Sotschi. Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan haben bei einem Treffen in der südrussischen Stadt Sotschi die Zusammenarbeit ihrer Länder gelobt. Putin verwies zum Auftakt der Gespräche am Mittwoch unter anderem auf die Pipeline Turkish Stream, durch die Gas von Russland in die Türkei gepumpt wird. Erdogan betonte, dass die Zusammenarbeit Moskaus mit Ankara auch in Syrien äußerst wichtig sei: »Der Frieden dort hängt auch von den Beziehungen zwischen der Türkei und Russland ab.« (dpa/jW)