Kanada gewährt Helfern von Snowden Asyl

Montréal. Kanada hat vier Flüchtlingen Asyl gewährt, die den ehemaligen US- Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden 2013 auf seiner Flucht in Hongkong versteckt hatten. Supun Thilina Kellapatha, Nadeeka Dilrukshi Nonis sowie ihre zwei Kinder seien am Dienstag (Ortszeit) in Toronto angekommen, teilte die Nichtregierungsorganisation For The Refugees mit. Kellapatha und Nonis stammen ursprünglich aus Sri Lanka. Ihnen drohte zuletzt die Abschiebung aus Hongkong, nachdem ihre dortigen Asylanträge abgewiesen worden waren. Mit Unterstützung von For The Refugees hatte bereits eine erste Familie, die Snowden in Hongkong Unterschlupf gewährt hatte, in Kanada Asyl erhalten. Die Philippinerin Vanessa Rodel und ihre siebenjährige Tochter Keana waren im März 2019 in Kanada eingetroffen. (AFP/jW)