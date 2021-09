Eher Everpiccolo

Shanghai. Italiens Fußballegende Fabio Cannavaro ist nicht mehr Trainer des chinesischen Topklubs Guangzhou FC. Das verkündete der Verein am Dienstag. Guangzhou plagen große Zukunftssorgen, da der Eigentümer, der hochverschuldete Immobilienkonzern Evergrande, vor der Pleite steht. Die Entscheidung zur Beendigung des Vertrages sei nach »freundlichen Verhandlungen« getroffen worden, erklärte der Klub. Cannavaro, Weltmeisterkapitän von 2006, hatte den Verein 2017 zum zweiten Mal als Trainer übernommen, verpasste in der vergangenen Saison aber den neunten Titelgewinn in der Chinese Super League. Wie es mit Guangzhou weitergeht, ist unklar. Berichten zufolge laufen Gespräche über eine Übernahme durch eine staatliche Einrichtung und ein staatliches Unternehmen. (sid/jW)