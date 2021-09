»Das belagerte Leningrad 1941–1944«. Vortrag von Prof. Jörg Ganzenmüller über das Überleben in der Stadt sowie die deutsche Belagerungsstrategie im Kontext des Vernichtungskrieges der Wehrmacht in der Sowjetunion. Heute, 19 Uhr, Tivoli Gotha, Am Tivoli 3. Um Anmeldung wird gebeten. Veranstalter: Tivoli ­Gotha

»Kultur und Kunst als Lebenselixier für Leningrad«. Lesung. Rolf Becker liest Texte von Anna Achmatowa, Gennadi Gor und weiteren Zeitzeugen der 900 Tage andauernden Blockade von Leningrad. Donnerstag, 30.9., 19 Uhr, Bremen, Haus der Wissenschaft, Sandstr. 4/5. Veranstalter: Verein »Deutsch-Russische Friedenstage Bremen e. V.«

»Erinnern multidirektional aushandeln«. Vortrag und Diskussion. Wie kann Gedenk- und Erinnerungsarbeit aussehen, die sich multiperspektivisch versteht? In welchem Verhältnis stehen dabei institutionelle Strukturen und Communities, welche Positionen und Perspektiven werden wirkmächtig? Donnerstag, 30.9., 18 Uhr, Onlineveranstaltung. Erforderliche Anmeldung unter: kz-gedenkstaette-neuengamme.de. Veranstalter: u. a. KZ-Gedenkstätte Neuengamme

»Microphone Mafia«. Konzerte gegen Rassismus und Diskriminierung, für Solidarität und Menschlichkeit. Eintritt frei. Freitag, 1.10., Potsdam, Freiland, und Sonnabend, 2.10., Cottbus, Glad-House, jeweils 19 Uhr. Veranstalter: u. a. Opferperspektive e. V.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.