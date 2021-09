Den Haag: Ermittlungen zu Afghanistan

Den Haag. Der Internationale Strafgerichtshof will gegen die islamistischen Taliban und die Terrorgruppe »Islamischer Staat« in Afghanistan wegen möglicher Kriegsverbrechen ermitteln. Er habe dazu einen richterlichen Beschluss beantragt, teilte Chefankläger Karim Khan am Montag in Den Haag mit. Es gebe zur Zeit allerdings »keinerlei Aussicht auf ehrliche und effektive Ermittlungen (…) in Afghanistan«. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Gericht Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in dem Land genehmigt. Auch mutmaßliche Straftaten der afghanischen Armee sowie von US-Kräften sollten untersucht werden. Die Anklage hatte jedoch später die Ermittlungen den afghanischen Behörden übertragen. (dpa/jW)